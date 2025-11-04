100円ショップやネット通販で手軽に買えるスマホ充電器やUSBケーブルは、「使えるのなら安いもので十分」と思う人も多いかもしれません。しかし、安価な製品は充電器やスマホ本体が焦げる事故のリスクが高いと考えられます。そのような場合、補償は受けられるのでしょうか？ 本記事では、補償の可否を左右するポイントを解説します。 安価な充電器で発火リスクが指摘される理由 近年、リチウムイオン電池や充