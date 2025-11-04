往年のスタイルをオマージュ スズキは、「KATANA（カタナ）」の2026年モデルを2025年11月11日から販売を開始します。 この新型KATANAは、2018年にドイツのケルンで催されたバイクの見本市「インターモト」において初めてお披露目されました。スズキ新「カタナ」登場に大反響！【画像】超カッコいい！ これがスズキ新「カタナ」です！（47枚） 日本刀を思わせる前衛的なデザインが特徴で、1980年のケルンショー（ドイツ）に出展され