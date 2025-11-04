埼玉県戸田市の首都高速で昨年５月、大型トラックが渋滞の車列に突っ込んで６人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などに問われた元トラック運転手の降籏紗京（ふりはたさきょう）被告（２９）に対し、東京地裁は４日、懲役７年６月（求刑・懲役８年）の実刑判決を言い渡した。起訴状によると、降籏被告は昨年５月１４日朝、発熱などの体調不良を自覚しながら大型トラックを運転。戸田市の首都