俳優の前田愛（42）が、夫で歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の、誕生日をお祝いした様子を公開した。【映像】家族ショット&運動会弁当2009年に勘九郎と結婚した前田。歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている。これまでInstagramで、家族との日常について発信していて、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショットや、子どもの好きなものだけを入れたという運動会弁当などを公開して