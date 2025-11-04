４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５１．０３ポイント（０．２０％）高の２６２０９．３９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．０２ポイント（０．２１％）高の９２７７．７５ポイントと続伸した。売買代金は１２０３億６７４０万香港ドルにやや縮小している（３日前場は１３２１億４０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。