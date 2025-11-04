4児の母で、タレントの平愛梨（40）が、1年に1回しか使わないという重箱を使った豪華な運動会弁当を披露した。【映像】妹・平祐奈と作った運動会弁当2017年、サッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子の子育てに奮闘している平。これまで、Instagramで、子どもたちのために作った手料理の数々を披露しており、2024年10月12日には、妹で俳優の平祐奈（26）とともに作った運動会弁当を公開して