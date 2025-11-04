埼玉県戸田市の首都高速道路で昨年5月、3人が死亡し、3人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪に問われたトラック運転手降籏紗京被告（29）に東京地裁（大川隆男裁判長）は4日、懲役7年6月（求刑懲役8年）の判決を言い渡した。起訴状によると、昨年5月14日未明に神奈川県から埼玉県へ向け出発。午前7時35分ごろ、首都高池袋線下り線を時速約75〜80キロで走行中、渋滞で停車していた乗用車に追突し