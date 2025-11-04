SALONIA（サロニア）がNiziUとのコラボレーションで、限定カラー「プリズムパープル」のドライヤーとヘアアイロンを発売します！2025年11月4日から公式オンラインストアやECモール、さらに家電量販店やドン・キホーテでも順次発売されます。このコラボは、NiziUのメンバーMAKO、RIMA、NINAが出演するWEB動画で、その魅力をさらに引き立てています。 NiziUとのコラボが実現！「プリズム