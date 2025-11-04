4日昼前、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」に、秋田市の千秋公園のクマの目撃情報が新たに寄せられました。千秋公園は2日にクマ2頭が捕獲されたことを受け、立ち入り規制を4日午前9時過ぎに解除したばかりでしたが、昼過ぎに再び立ち入りが規制されました。