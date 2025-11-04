ソフトバンクは4日、安紱駿投手と庄子雄大選手をアジア・ウインターベースボールリーグに派遣すると発表した。安徳はプロ1年目の今季、一軍登板がなく、ファームで5試合に登板して、1勝、防御率4.40。一方の庄司はプロ1年目の今季、26試合に出場して、打率.235、2打点、1盗塁。ファームでは、60試合に出場して打率.213だった。