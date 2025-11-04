「ケンタッキーフライドチキン」は、11月4日（火）から、クリスマスメニューの予約受付を、全国の店舗およびネットオーダーにて開始した。【写真】シーンに合わせて選びやすい！クリスマスメニュー一覧■12月19日（金）から7日間受取可能今回登場するのは、今だけの限定メニューを取りそろえた「パーティバーレル」2種類、「五穀味鶏」シリーズ2種類、人数や好みに合わせて選べる「クリスマスパック」6種類、「サイドBOX」6