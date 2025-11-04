大きな花束を手に笑顔の写真を披露エフエム山口(FMY)の新井道子アナウンサー(61)がXで退職とフリー転身を報告し話題になっている。「今更ながら、フリーアナウンサーになります!」の書き出しで「10月末を持ちましてエフエム山口を退職致します37年半、大好きな仲間とともに仕事が出来たこと、私は幸せ者です」と感謝をつづり「有難いことにエフエム山口での担当番組は続きますので引き続き宜しくお願い致します」と報告した