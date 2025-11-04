J2ロアッソ熊本は4日、法大4年のDF薬師田澪（やくしだ・れい）の来季加入が内定したと発表した。熊本県宇城市出身の薬師田は、183センチ、74キロのDF。河江小からクラブチームの「UKI−C.FC」や小川中（いずれも宇城市）を経て、地元の強豪大津高に入学。2021年度の全国高校サッカー選手権では中盤の要として、同校にとって過去最高となる準優勝に貢献した。法大ではセンターバックやサイドバックを務めており、クラブは「高