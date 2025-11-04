最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、弁護士らが合区の「鳥取・島根」選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で広島高裁松江支部は4日、請求を棄却した。