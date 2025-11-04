ムロツヨシ（49）と佐藤二朗（56）が4日、都内で、ダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督、12月19日公開）の新解釈決起会見に登壇した。コメディー界のヒットメーカー福田監督が、幕末を史実にのっとりながら新解釈で映画化した喜劇。坂本龍馬をムロが、西郷隆盛を佐藤が演じた。福田監督の劇場公開映画20作目で、ムロと佐藤のダブル主演は初めて。20作中19作に出演しているムロが今作の「言い出しっぺ」で、「非常にや