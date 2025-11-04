ドジャースは現地時間3日、ワールドシリーズ制覇を祝う優勝パレードと祝勝会を開催。この中では、同日に24歳の誕生日を迎えた佐々木朗希投手を盛大に祝う、心温まる1シーンもありました。本拠地ドジャー・スタジアムの中央に設置されたステージでは、ミゲル・ロハス選手がマイクをつかみます。「今日は彼の誕生日なんだ！」と声をあげ、誘い出された佐々木投手。ロハス選手はそのままスタジアムDJに向けて「彼の歌をかけてくれ！」