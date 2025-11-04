東京女子プロレス９日の東京・後楽園ホール大会の会見が４日に都内で行われ、ＨＩＭＡＷＡＲＩ（２７）＆鈴木志乃（２７）を迎え撃つプリンセスタッグ王者「オーバーイーツ」こと上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）組が不敵な自信を口にした。会見では２０２３年デビューの上原が、同期の挑戦者コンビから並々ならぬ対抗心を見せられた。だが、上原は「同期横並びでなれ合いたいとかは思っていないのでここは譲りません」と