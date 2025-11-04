◆メルボルンカップ・Ｇ１（１１月４日、豪州フレミントン競馬場・芝３２００メートル、重）豪州競馬を代表する伝統の長距離Ｇ１が２４頭立てで行われ、女性ジョッキーのジェイミー・メルハム騎手が騎乗した豪州のハーフユアーズ（セン５歳、Ｔ＆Ｃマカヴォイ厩舎、父サンジャン）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１連勝となった。勝ち時計は３分２２秒４。前走のコーフィールドＣでは女性騎手として初めての同レース勝利。メルボル