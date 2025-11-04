高松市消防局長賞高松市立屋島東小学校 6年／中村梨乃 2025年の防火・防災・救急の標語は「急ぐ日も足止め火を止め準備よし」です。香川県の小学生や中学生が作成した防火・防災・救急に関するポスターが11月10日から14日まで、高松市防災合同庁舎で展示されます。 高松市消防局が主催する「防火防災救急作品展」です。香川県の小中学生から119点の応募があり、30点を選んで展示します。 高松市・三木町・綾川町