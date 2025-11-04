ドル円は154円割れ＝東京為替 ドル円はドル安円高、154円00銭を割り込む動き。朝のドル買い局面で154円50銭を付けきれず、利益確定売りが広がった。米株先の下げもドル売りに寄与。 USDJPY 153.97