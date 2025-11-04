米株価指数先物時間外取引ナスダック0.7%安経済成長懸念に利下げ期待低下 東京時間13:26現在 ダウ平均先物DEC 25月限47323.00（-150.00-0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6850.50（-32.25-0.47%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25923.50（-179.75-0.71%） 米株価指数は時間外で下落。 ISM製造業景気指数が8カ月連続で50割れとなったことで米経済成長に対する懸念が広がっている。また、シカゴ連銀総