ＮＴＴ [東証Ｐ] が11月4日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比7.4％増の5956億円に伸び、通期計画の1兆400億円に対する進捗率は57.3％となり、5年平均の56.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比0.2％減の4443億円とほぼ横ばいの計算になる。