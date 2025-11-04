ひらかたパーク（大阪府枚方市）は4日、推し活に特化した新イベント『#全力推し活ひらパー』を発表した。11月21日から来年4月5日まで。【写真】絶叫アトラクションで推し活する様子ひらパーは「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活する人を応援してきた。2025年にはプロジェクトチームを結成。「遊園地での新しい過ごし方、活用方法など幅広い楽しみ方を、推し活を通じてご提案いたします」とする。■主なコンテン