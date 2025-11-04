ことし4月から9月までのクマの出没件数は、およそ2万800件で、過去最多だった2年前を大きく上回るペースで増加していることがわかりました。環境省によりますと、ことし4月から9月までに北海道と九州、沖縄を除いたクマの出没件数は2万792件だということです。単年度で出没件数が過去最多だった2023年度の同じ時期と比較した場合、およそ1.6倍で、過去最多を上回るペースで増加しています。また今年度の全国のクマによる死者は先月