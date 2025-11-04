タレントの辺見えみり（48）が、12歳の娘とショッピングを楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】水着姿＆“そっくり”な娘これまでにも、娘との仲睦まじい日常をInstagramで発信してきた辺見。クリスマスの朝に自宅で撮影した写真や、娘の誕生日にディズニーランドへ行った際の親子ショットなどを公開してきた。2025年8月17日の更新では、娘たちと京都を訪れたことを明かし、水着姿を披露。「すさまじい程、お