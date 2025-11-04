【うちの妻… 抱いてみませんか？】 11月4日先行配信（DMMブックス） 【拡大画像へ】 CLLENNは11月4日、にゃん太氏によるマンガ「うちの妻… 抱いてみませんか？」の先行配信をDMMブックスにて開始した。 【あらすじ】 「繭里とヤってくれ」――生意気な妻だが、僕の唯一の自慢だった……あの日までは。冴えないサラリーマン・吉紀が他人に誇れること、それは美しい妻・繭