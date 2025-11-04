ロアッソ熊本は4日、法政大のDF薬師田澪(22)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。熊本県出身の薬師田は、地元の名門・大津高を経て法政大へ。今年度は東京都予選を制しての天皇杯出場に貢献したほか、全日本大学選抜でもプレーしている。クラブは公式サイトで「高さ強さ上手さを兼ね備えた、守備的なポジションならどこでもこなせる万能型でクレバーな選手」と紹介した。本人は加入内定に際して「幼い頃か