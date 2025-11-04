[故障者情報]ツエーゲン金沢は4日、DF長峰祐斗がトレーニング中に負傷し、左膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。長峰は拓殖大から特別指定選手を経て、2022年に金沢へ正式加入。昨季のJ3最終節に右膝前十字靭帯断裂および外側半月板断裂の大怪我を負い、今季はここまで公式戦の出場がなかった。