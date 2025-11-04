木造DASH木造DASH第2弾！木だけで掃除機作れるか！？新潟の古民家を解体して古材集め！世界的な家具職人とタッグを組み、電気を一切使わない掃除機作りに挑戦！城島・松島・郄地が初のワンチーム！こだわりの松島と器用な郄地の手さばきは必見！城島はクレーンで初の解体作業！古民家から100年前のお宝古材が！工房で深夜まで続くガチ作業に松島郄地も驚き！郄地が木造掃除機の吸引力を試してみるが…果た