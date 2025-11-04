インテージホールディングス [東証Ｐ] が11月4日後場(13:30)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比5.3倍の5.6億円に急拡大し、7-12月期(上期)計画の20億円に対する進捗率は5年平均の25.0％を上回る28.3％に達した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→4.0％に改善した。 株探ニュース