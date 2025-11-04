男性ユニット「MAZZEL」のNAOYA（22）が、3日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。自身が所属すする事務所「BMSG」のCEO・SKY-HI（38）について語った。「自分が人生について悩んだときとかは、SKY-HIさんに聞いたら大体解決策知ってる」として「全然プライベートの悩みとかも“それは絶対こうなるから大丈夫だよ”ホンマにそうなる」とSKY-HIが頼れる存在であることを明かしたNAOYA。共にゲ