「計量記念日」（１１月１日）にちなみ、岡山市北区の池田動物園で３日、飼育するキリンの体重測定が公開された。アミメキリンのサンタロウ（雄）は、飼育員に誘導され、床に設置された巨大な専用体重計に乗った。結果は８３６キロで、６月の測定時から２７キロ増えたという。岡山県倉敷市から家族で訪れた小学２年の男児（８）は「キリンの体重測定を見るのは初めて。近くで見られて迫力満点だった」と話していた。