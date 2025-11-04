警察庁はきょう、犯罪被害者にとって必要な情報を記録した「被害者手帳」の導入などを盛り込んだ「第5次犯罪被害者等基本計画」の計画案を公表しました。あすから26日までパブリックコメントを実施し、来年3月に閣議決定する方針です。犯罪被害者らが再び平穏な生活を送れるよう支援するため、犯罪被害者等基本法に基づいて定めている「犯罪被害者等基本計画」。計画期間は5年で、警察庁はきょう、来年度からの「第5次犯罪被害者等