DAZNがXで発表スポーツチャンネル「DAZN」が11月4日、2026年に開催される北中米ワールドカップ（W杯）について「一部報道で取り上げられておりますFIFAワールドカップ26の放映権につきまして、現時点では決定している事実はございません」と公式X（旧ツイッター）で声明を発表した。4日にDAZNとNTTドコモが共同取得と一部報道がなされていたなかで、DAZNが4日の午後に公式Xを更新。北中米W杯の放映権について「現時点では決定