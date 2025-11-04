◆メルボルンカップ・Ｇ１（１１月４日、豪州フレミントン競馬場・芝３２００メートル、重）豪州競馬を代表する伝統の長距離Ｇ１が行われ、日本から参戦したシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は２４頭立ての２３着に終わった。５番ゲートからのスタートだったが、出負けして後方から追走。そのまま後方から進め、最後の直線でも追い上げることはできなかった。同馬は昨秋の京都大賞典で