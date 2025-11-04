１１月３日のＪＢＣクラシックを制しＧ１級連勝を果たしたミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、レースから一夜明けた１１月４日、美浦トレセンの馬房でリラックスした雰囲気を見せた。前日の２０時前に帰厩した際の様子について芳野厩務員は「疲れはそれなりですが涼しいぶん前走の時よりもいいですね」と説明。「ルメール騎手は強気に乗ってくれますね。どこかでフォーエバーヤングとあたりたいで