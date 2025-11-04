筆者の知人が、まだ小さい息子とバスに乗った時のエピソードです。落ち着きのない息子に困っていると、そこへ救世主が……！ 落ち着きがない息子 息子のあつかいがお上手なのも納得です。プロは違いますね！ 【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年9月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名