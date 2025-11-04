東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて「Shiny Christmas!〜光輝くクリスマス〜」を開催！開業5周年の祝祭感とイルミネーションの煌めきにつつまれる、クリスマスシーズンを盛り上げるホテルイベントです☆ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Shiny Christmas!〜光輝くクリスマス〜」  期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜