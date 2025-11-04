映画『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）の公開を記念して、芥見下々氏原作となる新規ショートボイスドラマ「じゅじゅさんぽ 映画館」が制作されることが発表された。あわせて今回のために描き下ろされた「じゅじゅさんぽ」イラストが解禁となった。さらに、1年ズである虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇をそれぞれ演じる出演キャストによる5周年を振り返るインタビュー動画が公開さ