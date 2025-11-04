政府は4日、外国人政策に関する関係閣僚会議を開き、高市首相は、来年1月をめどに対応の基本方針をとりまとめるよう指示しました。高市首相「人口減少に伴う人手不足の状況に応じて外国人材を必要とする分野があるということは事実でございます。しかしながら、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることもまた事実です」高市首相はこのように述べ、「排外主義と