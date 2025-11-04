上沼恵美子がパーソナリティーを務めるＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」が３日に放送されたが、上沼が事故のために遅れた。オープニングで藤崎マーケット田崎佑一と、同局の北村真平アナウンサーが「上沼さんが遅れてまして。もう間もなく到着されると思います」と説明し、２人でトークを始めた。スタートから９分をすぎたころに「すいません！申し訳ない」と上沼の声が入り、到着。「ちょっと道路が。事故ってましてね