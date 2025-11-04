日本代表FW三笘薫が所属するブライトンで34歳のストライカーが輝きを放っている。かつてマンチェスター・ユナイテッドやアーセナルで活躍し、2020年からブライトンでプレーしているダニー・ウェルベック。まもなく35歳となるベテランは昨シーズンに初めてプレミアリーグ二桁得点を達成すると、今シーズンもここまで10試合に出場し6ゴールと躍動。マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドに次