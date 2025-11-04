ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)舞台挨拶に、横山裕(SUPER EIGHT)と鈴木保奈美が登壇した。横山裕(C)AbemaTV,Inc.○『スキャンダルイブ』の脚本を読んだ印象東京国際映画祭での作品上映後、ステージに登場した横山裕と鈴木保奈美。脚本を読んだ印象を問われると、鈴木は「こんなにセンセーショナルで問題のあるストーリーを映像にしていいのだろうかとちょっと心配にな