海外からもファン来店！ のんびり、ゆるゆると親子で接客を担当。そば店の親子看板猫、コン（ミックス/推定12歳/♀）とペタ郎（ミックス/10歳/♂）を紹介します。のんびり、ゆるゆると親子で接客を担当テーブルの上で不思議な体勢で寛ぐコンちゃん。ペタくんは気持ちよさそうに目を細めて日向ぼっこ中。コンちゃんが上段で一緒に和んでいることも。『そば処 大むら』の親子の看板猫、白三毛のコンちゃんと茶白のペタ郎（通称・ペタ