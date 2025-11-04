「串カツ田中」は、11月11日を「串カツ田中の日」記念日として毎年キャンペーンを開催している。2025年のキャンペーンは、2025年11月10日(月)〜14日(金)の期間限定で実施される。まずは、2024年も好評だった「対象商品11品が値段そのままでボリュームが最大2倍になる」企画を今年も開催。豚、レンコン、チーズなどの串カツだけじゃなく、ポテトフライ、マカロニサラダ、チューリップから揚げなどの一品メニューまでボリュームアッ