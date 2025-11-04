オーストラリアのG1「メルボルンC」（芝3200メートル、重馬場、24頭立て、日本での馬券発売はなし）は4日の現地時間15時（日本時間13）に同国南東部メルボルン郊外のフレミントン競馬場7Rで行われ、シュヴァリエローズ（牡7＝清水久、父ディープインパクト）はスタートで後手に回り、道中はジックリ構えたものの見せ場なく23着でゴールした。日本から参戦した初騎乗のダミアン・レーン（31）は「スタートのタイミングが合わな