女優の上白石萌音（27）が3日、TBS「日本くらべてみたら」（月曜後11・56）に出演。「おもちを食べる時にドバドバ入れる」ものを明かした。番組では「日本一、甘いお菓子が売れる県」を調査。鹿児島出身の上白石は「九州とかも強いんじゃないかな？しょう油が甘いんで」と予想した。正解は鹿児島が1位。薩摩藩が米の代わりに黒糖を年貢として納めさせていた歴史があり、砂糖消費量は7年連続全国1位と番組は紹介した。上白