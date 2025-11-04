福岡県大野城市の運送業「プレミアムロジックス」は４日、貨物自動車運送事業法で定められたドライバーの点呼業務をしていないなどの不適切事例が計１２６０件あったと発表した。アルコール検査をしていない事例も含まれているという。発表によると、不適切だったのは昨年１０月〜今年９月、同社の福岡、熊本両支店と佐賀営業所で実施された計１万３０６０件の点呼のうち計１２６０件。ドライバーの出発前に対面で健康状態など