西武のデービスが4日、自由契約選手公示された。デービスは25年途中に西武に入団し、36試合に出場して打率.204、3本塁打、9打点の成績だった。10月7日に帰国した際、西武球団を通じて「シーズン途中の入団で難しいことが多かったけれど、それと同時に楽しかったこともありました。（途中入団ということもあって）個人的な目標や数字は意識していませんでしたが、日本の野球や文化を知って、新しい経験ができたことは楽しかっ