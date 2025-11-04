東京女子プロレス９日の東京・後楽園ホール大会で、Ｊ―ＲＯＤを迎え撃つプリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩（２６）がチョコパワーを発揮した。試合を５日後に控えた４日、２人は都内での調印式に出席。初来日となるＪ―ＲＯＤは早くも闘志をみなぎらせており「会ってみると思ったよりも小さい印象を受けました。私はプロレスをやるために生まれ、日々の生活でも鍛錬と食事を獣のように行ってプロレスに向き合ってい